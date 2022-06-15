Сеул, , 12:51 — REGNUM В мае 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 935 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Безработица

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 15 месяцев подряд.

Известно, что на конец мая текущего года в стране на рабочих местах трудились 28,49 млн человек.

Количество работающего населения в гостиничном и ресторанном бизнесе увеличилось на 34 тыс. человек, в сфере здравоохранения и социального обеспечения — на 178 тыс. человек, в сфере государственного управления — на 99 тыс. человек. Однако в сфере оптовой и розничной торговли показатель, напротив, сократился на 45 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 63%, что на 1,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный показатель является самым высоким с 1982 года.

Уровень безработицы сократился на 1% и составил 3%.