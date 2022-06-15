Брянск, , 12:56 — REGNUM В Брянской области за последние сутки выписаны после выздоровления три ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 июня в региональном оперативном штабе. Госпитализирован с подтверждённым COVID-19 один человек.

Больничная палата Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

С начала пандемии в Брянской области лаборатории провели 1 925 783 исследования на коронавирус, инфекция выявлена у 162 143 жителей, выздоровели 157 900 человек.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 4 034 пациентов, за прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.