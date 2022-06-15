Ярославль, 15 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Выборы депутатов муниципалитета Ярославля обойдутся бюджету города в два раза дороже из-за трёхдневного голосования. Об этом стало известно на заседании муниципалитета 15 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarregion.ru Выборы в Ярославле

Депутаты внесли корректировки в бюджет города, в котором добавили на выборы 17 млн рублей. Примерно столько же было заложено в прошлом году. Почему понадобились дополнительные деньги, спросила депутат Евгения Овод. Ответила ей председатель Фрунзенской избирательной комиссии, которая организует выборы депутатов вместо упраздняемого горизбиркома.

Как выяснилось, изменить смету пришлось из-за трёхдневного голосования, которого не было пять лет назад. Так фонд оплаты труда работников комиссий составлял на прошлых выборах 8 млн, а на этих — 21 млн. Решение о трёхдневном голосовании приняла областная избирательная комиссия. Первоначально такая мера вводилась из-за пандемии. Сейчас ограничения сняты, но растянутые на три дня выборы остались.

В итоге выборы обойдутся бюджету Ярославля в 35 млн рублей. Евгения овод требовала вынести вопрос на отдельное голосование, но не была поддержана коллегами.