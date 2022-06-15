Томск, 15 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявили 34 новых случая заражения коронавирусом. 18 заразившихся госпитализированы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 068. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 851 пациент.

По состоянию на 15 июня, победили коронавирус 130 237 человек, в том числе 24 за последние сутки.