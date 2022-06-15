Москва, 15 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Директор департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаил Минаев помещён под арест по решению суда. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили 15 июня в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.

Minky69 Офис «Аэрофлота»

В суде пояснили, что ходатайство следствия об избрании Минаеву меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено. Топ-менеджеру авиакомпании инкриминируют преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».

Обвиняемый уже обжаловал данное решение, сообщили ТАСС в суде.

Детали уголовного дела не приводятся. В случае, если суд признает вину Минаева, ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн рублей.

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