Астана, 15 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Казахстан не будет отказываться от Болонской системы, несмотря на то, что в ней есть ряд недостатков. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» 15 июня заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

«На самом деле там много недостатков. Я разговаривал со многими специалистами, зарубежными экспертами, которые утверждали, что у этой медали есть две стороны», — сказал Токаев.

Он отметил, что понимает решение России выйти из Болонской системы, но это грозит последствиями. Казахстан не будет отказываться от данной системы.

Напомним, Россию в рамках антироссийских санкций исключили из Болонской системы. После этого глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что нужно отказываться от этой системы, но делать это «очень поступательно».