Симферополь, , 12:47 — REGNUM Обвинение в совершении преступления по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий предъявили следователи бывшему генеральному директору ФГУП «Крымская железная дорога», сообщили 15 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе вГлавного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ.

Следственный комитет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как полагает следствие, в 2020–2021 годах обвиняемый без проектно-сметной документации незаконно поручил произвести за счёт собственных средств КЖД, а также силами структурных подразделений, строительно-монтажные работы на грузовой и погрузочно-выгрузочной платформах. При проведении проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ в связи с этим обеспечено не было.

Следствие считает, что незаконные действия обвиняемого привели к тому, что на работы по реконструкции платформ было потрачено более 40 млн рублей, при этом они и сейчас находятся в ограничено-работоспособном техническом состоянии и не соответствуют требованиям проектной и рабочей документации.

Обвиняемый по решению суда отправлен под стражу.