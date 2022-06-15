Кемерово, 15 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Кемеровской области подвели промежуточные итоги по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку, литературе и химии. 100 баллов набрали 59 выпускников, сообщили в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Экзамен

«Первые итоги не могут не радовать. Это хорошая мотивация и для педагогов, и для школьников. Экзаменационная кампания продолжается, надеемся на новые достижения ребят», — отметила министр образования Кузбасса Софья Балакирева.

Экзамен по русскому языку в этом году сдавали 9438 человек, из них 2624 участника на 80 — 99 баллов. 100 баллов по русскому языку получили 44 человека. 11 выпускников стали стобалльниками по химии, четверо — по литературе.