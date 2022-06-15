Донецк, , 12:47 — REGNUM С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 175 мирных жителей, включая девять детей. Об этом 15 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

«По официальным данным СЦКК ДНР на территории в границах до начала СВО (специальной военной операции — ред.) с 17.02.22 по состоянию 10:30 15.06.22 за 119 дней эскалации погибли 175 мирных жителей, в том числе девять детей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за этот же период получили ранения в общей сложности 838 мирных жителей, включая 76 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что Великобритания с помощью Украины и Турции пыталась организовать ядерный удар по Белгороду или Ростову-на-Дону, однако планы Лондона, Киева и Анкары сорвала специальная военная операция России на Украине.