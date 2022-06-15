Нальчик, 15 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии предоставят гранты на новые театральные постановки четырем театрам. Указ об этом, подписанный главой республики Казбеком Коковым, опубликован на сайте руководителя субъекта РФ.

Alan Cleaver Театр

Согласно документу денежные субсидии на развитие театрального искусства получат Балкарский государственный драматический театр имени К. Кулиева, Государственный музыкальный театр, Кабардинский государственный драматический театр имени Али Шогенцукова и Русский драматический театр им. М. Горького.

Гранты присуждены по результатам конкурса, проведенного в 2022 году. С инициативой поддержать государственные казенные учреждения культуры выступил глава региона Казбек Коков. Гранты присуждаются по результатам конкурса второй год подряд.