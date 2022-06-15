Йошкар-Ола, 15 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 15 июня лечение получают 34 пациента, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Денис Абрамов ИА REGNUM «Красная зона»

У всех 34 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 30 человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Из четверых пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое, к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких) не подключен ни один человек. девять пациентов нуждаются в кислородной поддержке.

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы девять человек, выписаны четверо пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 15 июня выздоровели с начала пандемии 43 506 жителей республики, за последние сутки выписаны четыре человека после COVID-19. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 662 случая заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки.