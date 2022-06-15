* ИГ — запрещённая в России организация

Эль-Ариш, Египет, , 12:55 — REGNUM Террористы группировки «Вилайет Синай Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на подразделение армии Египта. Об этом 15 июня сообщает Masry al-Youm.

Египет армия

По данным журналистов, боевики привели в действие взрывное устройство на пути следования армейской колонны в районе города Бир-аль-Абед на севере Синайского полуострова. В результате нападения погиб капитан вооружённых сил Египта и боец проправительственного местного ополчения.

Это уже третье террористическое нападение, совершённое боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Синае за последние 24 часа. По данным журналистов, за 14−15 июня погибли как минимум четверо египетских силовиков. С начала недели боевики убили шесть человек.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.