Самара, , 12:48 — REGNUM Новый асфальтобетонный завод и лаборатория начали работать в городе Кинель Самарской области. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба областного правительства.

Асфальтовый завод Http://www.volgadmin.ru

Сообщается, что установка может производить до 160 тонн в час асфальтовых смесей. Кроме этого, она обладает повышенной точностью дозирования компонентов. Около асфальтобетонного завода была обустроена современная лаборатория, в которой проводится до 25 тестов на входном и операционном контроле качества изготавливаемых асфальтобетонных смесей.

Отмечается, что в текущем году в рамках реализации дорожного национального проекта в регионе намерены привести к нормативу порядка 297 км автодорог, где планируют уложить свыше 2,5 млн кв. метров дорожного покрытия, более 400 тысяч тонн высококачественной асфальтобетонной смеси.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в текущем году в Самарской области намерены привести в нормативное состояние 21 объект мостовых сооружений общей протяженностью 947,41 погонных метров.