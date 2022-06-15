Санкт-Петербург, 15 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга определились с расположением наземного вестибюля новой станции метро «Театральная», которая строится на четвертой («оранжевой») линии Петербургского метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Шахта Метростроя и Мариинский театр на Театральной площади Петербурга

Об итогах голосования сообщили в группе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры в социальной сети «ВКонтакте».

Жители города могли проголосовать с помощью двух соцсетей. Площадками стали «ВКонтакте» и Telegram. И там, и там большинство голосов в качестве локации подземного вестибюля выбрало Театральную площадь (59,1 и 56% голосов соответственно).

Напомним, что в ходе голосования петербуржцы могли выбрать и облик будущего вестибюля. Из трёх вариантов лишь один был наземным. Запуск станции должен состояться в 2026 году.