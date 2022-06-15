Афины , 15 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Беженцы, в том числе граждане Афганистана, пытаются попасть в Грецию и страны Европы через Турцию. Турецкая полиция сообщает, что один из афганских граждан, пытавшихся попасть в Грецию нелегально через турецкую границу, был тяжело ранен греческими пограничниками и скончался от полученных ран.

Убийство

В интервью французским журналистам полиция турецкого города Мирич подтвердила смерть мужчины, но не назвала его имя и не предоставила дополнительных подробностей.

Но частное турецкое СМИ DHA сообщило, что он был в числе восьми человек, пытавшихся нелегально въехать в Грецию из Турции и подвергшихся обстрелу со стороны греческих пограничников.

В сообщении отмечается, что по факту инцидента начато расследование.

Со своей стороны греческий министр гражданской защиты обвинил Турцию в публикации ложных сообщений, заявив, что Анкара и ранее распространяла скандальные слухи о нелегальных иммигрантах.