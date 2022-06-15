Йошкар-Ола, 15 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 15 июня выздоровели с начала пандемии 43 506 жителей республики, за последние сутки выписаны четыре человека после COVID-19. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 44 662 случая заражения коронавирусом, из них три — за последние сутки. 1087 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, в период с 16 мая ни одного летального случая в республике среди пациентов с COVID-19 не регистрировалось.

За день в ковид-стационары региона госпитализировали восемь пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 14 июня лечение получают 39 пациентов, из них у семи человек подтверждено заражение коронавирусом. У всех 39 пациентов диагностирована пневмония.