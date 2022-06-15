Москва, , 12:44 — REGNUM Специальная операция, которую планирует провести Турция в Сирии, не будет способствовать стабильности. Об этом 15 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он прокомментировал планы Турции по спецоперации против курдов Сирии.

«Это не будет способствовать стабильности и безопасности в Сирийской Арабской Республике», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков проинформировал, что речи о признании правительства талибов в Афганистане пока не идёт, по данной ситуации остаётся много вопросов.