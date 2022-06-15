Москва, 15 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Продажа поисковых лицензий существенно облегчит работу геологов. Об этом 15 июня заявил заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на «правительственном часе» в Госдуме.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

«Мы предлагаем разрешить продавать поисковые лицензии — сейчас закон это ограничивает. Продажа лицензий, но не самой компании, позволит быстрее осваивать перспективные объекты, потому что команды геологов и инвесторов — разные люди. Поисковикам интересно находить и заниматься привлечением инвестиций. Добычей (пусть будут заниматься) другие специалисты», — заявил Козлов.

Сейчас, к сожалению, в законодательстве это невозможно», — указал он.

По его словам, соответствующие предложения по поправкам внесены в правительство и уже рассматриваются.