Астана, 15 июня, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Казахстанскому политзаключённому Ермеку Тайчибекову окончательно отказали в амнистии. Об этом ИА REGNUM 15 июня сообщил казахстанский адвокат Галым Нурпеисов.

Ермек Тайчибеков. Фото из личного архива Е. Тайчибеков

«Апелляция отказала Ермеку Тайчибекову в амнистии. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, суд поставил точку в вопросе возможной амнистии для Ермека», — сообщил собеседник агентства.

Напомним, что казахстанский блогер Ермек Тайчибеков был приговорён судьёй Ауэзовского суда г. Алма-Аты Дианой Джузбаевой к 11 годам заключения строгого режима.