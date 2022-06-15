Новосибирск, , 12:40 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 15 июня, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 652 пациента, в том числе три ребёнка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки выявлено 55 новых носителей коронавируса. За это же время 21 человек выписан с выздоровлением, летальных случаев не зарегистрировано, в отделениях реанимации находятся 76 человек, — на ИВЛ — 15 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 259 358 случаев заражения коронавирусом, 252 938 пациентов выписаны с выздоровлением, умерли 5679 человек.