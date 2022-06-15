Абакан, 15 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Жителей Хакасии предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по ГО, ЧС и пожарной безопасности, 16 июня в Хакасии местами ожидаются сильные дожди, грозы. При грозах прогнозируется шквалистое усиление ветра 15-20 м/с.

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В управлении добавили, что в Усть-Абаканском и Ширинском районах республики сохранится пожарная опасность третьего класса.

Как сообщало ИА REGNUM, о непогоде также предупредили жителей Красноярского края.

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