Москва, , 12:39 — REGNUM Скоро спрос на поиск полезных ископаемых в России заметно превысит предложение. Об этом 15 июня заявил заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на «правительственном часе» в Госдуме.

Александр Козлов Дарья Драй (c) ИА REGNUM

«Начальный этап — самый сложный и несёт огромные риски, поэтому на себя эту ответственность несёт государство: 18,6 млрд рублей выделяем по двум нашим программам на этот год. Кроме того, на 12 млрд рублей обновим технологические мощности институтов Роснедр и компании Росгеология», — заявил Козлов.

Таким образом, будет проведён поиск углеводородов на 34 объектах и твёрдых полезных ископаемых — на 58 объектах.

«Это только на этот год. Много это или мало? Конечно, мало. Бизнес сегодня уже вкладывает порядка 450 млрд рублей, чтобы найденные нами ресурсы стали запасами. И скоро спрос превысит предложение, и государственные работы не смогут покрыть эту разницу», — указал министр.

«Поэтому мы предлагаем пустить частные инвестиции в ранние этапы геологического изучения, но при одном условии: чтобы государство получало всю геологическую информацию в полном объёме», — продолжил он.

По его словам, недропользователи готовы вкладывать в это деньги.

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