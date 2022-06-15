Эль-Генейна, Судан, 15 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило о бедственной ситуации в штате Западный Дарфур на западе Судана. Об этом 15 июня сообщает Al-Hadath со ссылкой на заявление организации.

Steve Evans Повстанец. Южный Судан

По последним данным, в районе Кулбус на севере провинции за последнюю неделю погибли более 126 человек, ранения получили как минимум 133 человека.

По данным ООН, более 50 000 человек были вынуждены покинуть территорию района, опасаясь за свои жизни. Обострение ситуации в регионе произошло из-за конфликта между местными племенами ризейгат и камар, которые не поделили сельскохозяйственные угодья.