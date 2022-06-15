Астана, 15 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Очередные парламентские выборы пройдут в Казахстане по совершенно новым правилам, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев 15 июня в интервью телеканалу «Россия 24».

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«70% — это пропорциональная система, так называемые партийные списки, и 30% — мажоритарная система, по одномандатным округам», - рассказал Токаев.

Он добавил, что референдум по поправкам в конституцию, прошедший в стране 5 июня, позволит перейти к «цивилизованной президентской системе». Парламент будет занимать влиятельное место, исполнительная власть будет играть свою роль и полностью отчитываться перед парламентом и народом. Таким образом, будет реализована формула «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство».

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