* талибов — запрещённая в России организация

Москва, , 12:38 — REGNUM Пока речи о признании Россией правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не идёт, заявил 15 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Он прокомментировал участие делегации из Афганистана в Петербургском экономическом форуме, начавшем работу. Песков рассказал, что пока речи о признании талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не идёт.

«Там много вопросов, давать прогнозы бесполезно», — пояснил он.