Химки, Московская область, 15 июня 2022, 12:38 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» в летнее трансферное окно планирует укрепить каждую линию состава российскими игроками. Об этом 15 июня сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.
«Конечно, мы хотим укрепить линию нападения, увеличить скамейку запасных и защитниками, и полузащитниками», — приводит слова Терюшкова ТАСС.
Он добавил, что «Химки» проводят существенную работу по селекции и будут делать акцент на доморощенных игроках. В приоритете у клуба молодые футболисты с российским паспортом.
Трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет открыто с 20 июня по 8 сентября.
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