Химки, Московская область, , 12:38 — REGNUM Футбольный клуб «Химки» в летнее трансферное окно планирует укрепить каждую линию состава российскими игроками. Об этом 15 июня сообщил член наблюдательного совета клуба Роман Терюшков.

ФК «Химки»

«Конечно, мы хотим укрепить линию нападения, увеличить скамейку запасных и защитниками, и полузащитниками», — приводит слова Терюшкова ТАСС.

Он добавил, что «Химки» проводят существенную работу по селекции и будут делать акцент на доморощенных игроках. В приоритете у клуба молодые футболисты с российским паспортом.

Трансферное окно в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет открыто с 20 июня по 8 сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: Жирков и Мамаев покинули ФК «Химки»