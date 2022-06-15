Сеул, , 12:39 — REGNUM 15 июня первая южнокорейская ракета-носитель «Нури» была доставлена на стартовую площадку космодрома «Наро», расположенного в уезде Кохын провинции Чолла-Намдо. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства науки и информационно-коммуникационных технологий.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в вертикальное положение ракету привели до полудня. Во второй половине дня планируется провести ряд проверок перед запуском.

Напомним, что изначально запуск ракеты планировался на 15 июня, однако его пришлось отложить из-за сильного ветра на стартовой площадке.

Заправка ракеты запланирована на 16 июня. Возможность запуска и его точное время будут определены в соответствии с погодными условиями.

В октябре 2021 года Южная Корея запустила свою первую космическую ракету, которая достигла заданной высоты 700 километров, но не смогла вывести на орбиту искусственный спутник, из-за сбоев в работе третей ступени.

На этот раз ракета должна вывести на орбиту 180-килограммовый спутник для проверки её характеристик и четыре малых спутника, разработанных университетами для исследовательских целей.

C 2010 года на проект по созданию ракеты «Нури» правительство Южной Кореи выделило 2 трлн вон (~$1,8 млрд). В работе над ракетой, которая построена на основе южнокорейских технологий, приняли участие более 300 южнокорейских компаний.

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