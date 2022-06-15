Москва, 15 июня, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Вашингтон не случайно заговорил об ограничениях американских инвестиций в китайскую экономику именно в начале лета 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил старший преподаватель кафедры международной политики и зарубежного регионоведения факультета «Школа политических исследований» РАНХиГС Роман Файншмидт. Так он прокомментировал соответствующие законопроекты Конгресса США.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

«Могу согласиться, что время для подобных заявлений выбрано не случайно, — сказал Файншмидт. — Вероятно, что США таким образом хотят продемонстрировать Китаю объём возможных угроз, которые могут реализоваться, если Китай начнёт активно помогать стратегическому партнёру в лице России».

По словам эксперта, Китай нуждается в американских инвестициях, поскольку, кроме финансовых активов, они предоставляют также возможности для получения доступа к новейшим технологиям и технологическим решениям, что имеет ключевое значение для китайской экономики, стремящейся обеспечить своё развитие за счёт усовершенствования технологической базы.

«Именно вопрос о том, что инвестиции поддерживают конкурентоспособность Китая, а не США, стал основой для подготовки данного законопроекта, — сказал Файншмидт. — Еще одну опасность для Китая представляет то, что вслед за США и другие юрисдикции могут подумать над подобными законопроектами или даже принять их».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Гусев заявил, что у властей США однозначно получится ограничить инвестиции в китайскую экономику.