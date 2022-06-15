Иваново, 15 июня, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Максимальные 100 баллов при сдаче единого государственного экзамена по русскому языку сумели набрать 11 выпускников школ Ивановской области. Об этом сообщили 15 июня в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Всего ЕГЭ по русскому языку 30 мая в регионе сдавали 3 776 человек. По данным Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, преодолеть минимальный порог сумели 99,63% выпускников.

В число выпускников, которые набрали максимальные 100 баллов, вошли учащиеся образовательных учреждений города Иваново и Комсомольского района.

Всего в Ивановской области пока насчитывается 13 максимальных результатов ЕГЭ, помимо русского языка, это химия и география.

Основной период сдачи ЕГЭ проводится с 26 мая по 2 июля. Выпускники уже сдали экзамены по русскому языку, географии, литературе, химии, профильной математике, истории, физике, обществознанию, биологии, письменную часть аттестации по иностранным языкам. Предстоит сдача устной части экзамена по иностранным языкам, а также экзамен по информатике и ИКТ.