Баксан, Кабардино-Балкария, , 12:35 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержаны трое местных жителей, которые пытались совершить убийство своего родственника, отказавшего им в предоставлении в долг денежных средств. Суд арестовал их, ведется следствие по делу, возбужденному по статьям УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот оружия», сообщили 15 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Охотничье ружье Pixabay.com

«5 июня 2022 года трое подозреваемых вступили между собой в предварительный сговор, направленный на убийство свояка одного из них и членов его семьи, по причине того, что последний отказался дать в долг денежные средства», — сообщили подробности в СК.

Злоумышленники приобрели охотничье ружье и прибыли к дому своей будущей жертвы в Баксане. Когда тот вышел к ним вместе со своим 17-летним сыном, один из подозреваемых выстрелил. Однако пули пришлись на ворота, из-за того что потерпевший вовремя среагировал и, схватив сына, скрылся за забором.

Попытка открыть калитку силой не увенчалась успехом, и злоумышленники скрылись с места преступления. Всех троих задержали. Суд избрал для них меру пресечения в виде ареста.