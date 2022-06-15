Тюмень, , 12:35 — REGNUM В Тюменской области за врачебную ошибку больница заплатит родственникам умершего пациента 1,3 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Жан Эдуар Вюйар. Хирурги (фрагмент). 1914

Установлено, что житель Армизонского района оступился в ограде своего дома и упал грудью на железную бочку. Днём 28 марта 2016 года он был доставлен в больницу, где хирург Нурлан Ж. сделал ему операцию со вскрытием грудной клетки, но так и не выявил источник кровотечения. Через некоторое время после операции пациент скончался от кровопотери и начавшегося сепсиса.

В последствии выяснилось, что при падении мужчина сломал два ребра, которые повредили лёгкое. Врачей обвинили в «причинении смерти пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» и привлекли к уголовной ответственности.

Осужденные за врачебную ошибку Армизонским районным судом к одному году ограничения свободы Нурлан Ж. и анестезиолог Дмитрий К. от более серьёзной уголовной ответственности были освобождены из-за прошедших сроков давности совершённого преступления. В апелляционной инстанции Тюменского областного суда оставили приговор без изменения.

Родственники погибшего в свою очередь обратились за компенсацией морального вреда в суд, с иском к больнице. Армизонский районный суд рассмотрел гражданское дело и частично удовлетворил иск, взыскав с больницы в пользу вдовы 250 тыс. рублей, а в пользу оставшихся без отца детей — свыше одного миллиона рублей компенсации морального вреда.