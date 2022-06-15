Нижний Новгород, , 12:35 — REGNUM За сутки в Нижегородской области выздоровел после заражения коронавирусом 71 человек. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 409 833 человека на утро 15 июня, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Дарья Антонова © ИА REGNUM

За сутки госпитализированы в ковидные стационары 37 жителей области, накануне в больницы попали 17 человек.

С начала пандемии в регионе выявили 422 575 случаев заражения коронавирусом, из них 14 — за минувшие сутки. 11 551 человек скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, накануне в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом, за минувшие сутки скончались четверо нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в области было выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели, успешно справившись с инфекцией, 86 жителей региона.