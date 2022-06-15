Уфа, 15 июня, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Усилить работу по нанесению дорожной разметки на дорогах Уфы поручил мэр города Ратмир Мавлиев. Об этом 15 июня сообщает пресс-служба городской администрации.

Ian Barbour Разметка дороги

Сообщается, что сейчас на дорогах Уфы работы по ямочному ремонту идут в круглосуточном режиме. В 2022 году уже уложено свыше 11 тысяч тонн асфальта на площади порядка 68 тысяч кв. метров.

Отмечается, что для нанесения дорожной разметки в столице Башкирии было всего выделено 190 млн рублей. При этом основной объем работ производится термопластиком. В конце июля планируется обновить дорожную разметку на пешеходных переходах около образовательных учреждений и близлежащих перекрестках.

По рекомендации сотрудников ГИБДД по региону рассматривается вопрос о нанесении «вафельной» разметки на 21 перекрестке Уфы.