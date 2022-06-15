* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, 15 июня, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Источники в афганской провинции Герат сообщают, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проверяют личные телефоны жителей провинции.

William Hook Мобильный телефон

На видео, предоставленном газете «8 Собх», видно, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) останавливают нескольких молодых людей на перекрёстке «Маореф» в Герате и проверяют их личные телефоны.

Жители Герата говорят, что это произвол и вторжение в частную жизнь граждан.

В последнее время талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ввели множество ограничений для граждан страны.