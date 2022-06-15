Москва, 15 июня, 2022, 19:58 — ИА Регнум. Обстрелы приграничных территорий РФ должны быть прекращены путем нанесения ударов по военным объектам на территории Украины. Об этом 15 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Флаг Курской области

«Необходимо уничтожить любые объекты в приграничных с Россией Харьковской, Сумской и Черниговской областях, которые вызывают даже малейшие подозрения в использовании их для обстрела территории России», — заявил эксперт.

Напомним, что украинские войска обстреляли 15 июня в 7:30 утра пограничный переход «Крупец» в Рыльском районе Курской области.