Москва, 15 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. У властей США однозначно получится ограничить инвестиции в китайскую экономику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

«Можно однозначно утверждать, что у США это получится, хотя, возможно, и не в 2022 году, — сказал Гусев. — Тем более что США имеют обширный многолетний опыт политики протекционизма, санкционного давления на экономики других стран. Объединившись с ближайшими союзниками, такими как Япония, Австралия, Канада и ряд других стран, США вполне могут инициировать уже в самое ближайшее время как минимум выборочные «секторальные» санкции или даже негласные указания многим компаниям, являющимся основными инвесторами в экономику Китая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев рассказал, насколько китайская экономика зависит от иностранных санкций.