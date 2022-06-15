Владимир, 15 июня, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Во Владимирской области 15 июня выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Три человека госпитализированы. Всего в области зарегистрировано 152 тыс. 72 случая заражения.

После выздоровления выписаны 148 тыс. 266 пациентов, в том числе 17 — за последние сутки.

За весь период скончались 3475 человек. Подтвержден один новый летальный случай.