Москва, , 12:32 — REGNUM Разведка и добыча минеральных ресурсов может стать драйвером развития многих российских регионов. Об этом 15 июня заявил заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов на «правительственном часе» в Госдуме.

Александр Козлов Council.gov.ru

«Вообще, разведка и добыча — точка роста большинства отраслей экономики и, естественно, драйвер развития регионов», — заявил Козлов.

По его словам, создание медных кластеров мирового масштаба в районе Малмыжского месторождения в Хабаровском крае и Удоканском месторождении в Забайкальском крае изменит, диверсифицирует экономику регионов на долгие десятилетия.

«Геологические предпосылки для создания подобных кластеров есть во всей регионах. Например, золотоносный Кючус в Якутии помимо доходов от месторождения в регионе появится атомная электростанция. Это было спецусловием лицензий по результатам аукционов. Или поиск углеводородов в Чеченской Республике», — указал Козлов.

«С этого года федеральное финансирование на геологоразведку увеличено. Подчеркну, начальный этап — самый сложный и несёт огромные риски. Поэтому на себя эту ответственность несёт государство: 18,6 млрд рублей выделяем по двум нашим программам на этот год», — подчеркнул он.