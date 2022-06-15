Москва, , 12:32 — REGNUM В настоящее время Китай по-прежнему сильно зависит от зарубежных инвестиций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Выделим два основных момента. Стратегия развития экономики Китая в настоящее время предусматривает достижение регионального выравнивания, то есть весьма существенная потребность возникает в направлении инвестиций, в том числе и зарубежных, в центральные и западные регионы страны. Во многих случаях именно на зарубежных инвесторов делается основная ставка, — сказал Гусев. — Также можно отметить и значительные потребности Китая в наличии источников финансирования по инвестициям в экономику других стран в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гусев заявил, что Китай догоняет США по объему привлеченных иностранных инвестиций.

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