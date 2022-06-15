Челябинск, 15 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Челябинске местная жительница вступила в романтическую переписку с заключённым и потеряла 230 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Пострадавшей оказалась женщина 1988 года рождения. Установлено, что она познакомилась в социальной сети с гражданином, который признался, что находится в местах лишения свободы. Во время длительной переписки он признавался даме в любви и просил её перечислять ему деньги на личные нужды, обещая позже вернуть. Однако свои обещания этот гражданин не выполнил, и женщина заявила в полицию.

Под подозрение попал гражданин 1991 года рождения. Ранее он действительно отбывал наказание, но возвращать деньги не собирался. Теперь ему предстоит отвечать за мошенничество.