Липецк, , 12:31 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

15 июня выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрирован 152 тыс. 121 случай заражения.

За весь период наблюдения 147 тыс. 781 человек выписан, в том числе 41 — за последние сутки.

За весь период скончались 3780 человек. Подтвержден один новый летальный случай.