В Липецкой области за сутки госпитализированы 29 ковид-пациентов
Липецк, 15 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 29 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Sevdz.ru
ПЦР-лаборатория
15 июня выявлено 43 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем сутками ранее. Всего зарегистрирован 152 тыс. 121 случай заражения.
За весь период наблюдения 147 тыс. 781 человек выписан, в том числе 41 — за последние сутки.
За весь период скончались 3780 человек. Подтвержден один новый летальный случай.