Роквилл, США, , 12:31 — REGNUM Очередное обновление Fallout 76 добавило в массовую ролевую онлайн-игру бои с роботами-гладиаторами. Об этом 15 июня сообщает портал PCGamesN.

Fallout 76

Всего в Fallout 76 появилось три новых ивента (внутриигровых мероприятия), каждый из них разработчики представили в новом трейлере. Одно из мероприятий получило название Test Your Metal, в его рамках геймеры могут принять участие в бою против роботов. В качестве организатора этих боёв выступает рейдерская фракция »Ржавые орлы».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что бывшие сотрудники Bethesda рассказали о проблемах, с которыми студия столкнулась во время разработки Fallout 76. Они, в частности, заявили, что причиной этих проблем стал беспорядок в компании, с которым не могли справиться менеджеры Bethesda.

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