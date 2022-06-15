* талибы — запрещённая в России организация

Герат, Афганистан, , 12:31 — REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Герат приказали владельцам магазинов, торгующих женскими товарами, не пускать женщин без махрама (сопровождающего — прим. ИА REGNUM) в свои магазины. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганские женщины DVIDSHUB

Накануне, 14 июня, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выгнали женщин, которые делали покупки без махрама, из магазинов на улице Галантерейщиков.

Местные источники сообщили газете «8 Собх», что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сказали владельцам магазинов, что женщинам не разрешается посещать рынок без махрама, чтобы предотвратить грех и проституцию, и что владельцам магазинов не разрешается разговаривать с женщинами без сопровождения махрама.