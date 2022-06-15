Москва, , 12:30 — REGNUM Китай догоняет США по объему привлеченных иностранных инвестиций, и именно сейчас между этими странами обострилась гонка за первое место в мире. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев. Так он прокомментировал планы конгрессменов США ограничить американские инвестиции в Китай.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во-первых, именно сейчас, в последние месяцы, мы видим явное усиление политической напряженности между США и Китаем. В основном это связано с тайваньским вопросом, дефицитом чипов и сопутствующими спорными моментами, объясняющими нежелание американских политиков «финансировать амбиции» Китая, — сказал Гусев. — Во-вторых, также важно то, что начиная с 2020 года Китай догоняет США по объему привлеченных иностранных инвестиций, и именно сейчас между этими странами обострилась гонка за первое место в мире. Чтобы представить масштаб этого соревнования, напомню, что, например, в мае 2022 года в целом прямые иностранные инвестиции в китайскую экономику составили 87,8 млрд долларов. В Америке хотят «перехватить» часть этих денег и поэтому всеми способами стремятся ограничить приток инвестиций в Китай, в том числе и совсем не рыночными, а чисто административными методами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Леля Паштова заявила, что в настоящее время Китай не сильно нуждается в американских инвестициях.

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