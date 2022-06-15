Берн, , 12:30 — REGNUM После технического сбоя, который раньше произошел в службе аэронавигации Skyguide, международный аэропорт Женевы частично возобновил свою работу. Об этом 15 июня сообщает администрация воздушной гавани на своей странице в одной из соцсетей.

Самолет (сс) Falcon® Photography

«Хорошая новость! Воздушное сообщение постепенно восстановилось в 08:30 по местному времени (09:30 мск)», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что несколько авиарейсов было отменено и рекомендуется пассажирам обращаться за информацией об этом в свои авиакомпании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее швейцарская компания по контролю над воздушным движением Skyguide заявила о закрытии воздушного пространства страны из-за технического сбоя.