Иркутск, , 12:28 — REGNUM Дольщики долгостроя на улице Сергеева в Иркутске получат компенсации, сообщает 15 июня телеграм-канал правительства региона.

22-06-15 16.23.46 Правительство Иркутской области

«В результате продуктивной совместной работы Правительства Иркутской области, регионального фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и Фонда развития территорий на федеральном уровне принято решение о выплате компенсации дольщикам, много лет ожидавшим готовности своих квартир», — пояснил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Для получения выплаты гражданам необходимо обратиться в Фонд развития территорий с заявлением. Средства поступят в течение 10 рабочих дней после подачи документов. Размер возмещения будет установлен в соответствии с рыночной стоимостью аналогичного жилого помещения.

Как сообщало ИА REGNUM, конце 2021 года изменились правила принятия решения о восстановлении прав пострадавших граждан. Теперь завершение строительства возможно, если готовность объекта не ниже 80%.

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