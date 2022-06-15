Луганск, , 12:28 — REGNUM Эвакуация гражданских лиц с территории завода «Азот» в Северодонецке сорвана обстрелами украинских войск. Об этом 15 июня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Андрей Марочко Народная милиция ЛНР

Он рассказал, что по состоянию на 11:30 движений на территории завода нет, белых флагов никто не вывешивал. По его словам, из-за обстрелов со стороны украинских войск эвакуация в настоящий момент невозможна.

«Я могу сказать, что мы будем всё равно следить до восьми часов вечера. Может быть, ситуация изменится», — сказал Марочко.

Ранее силы ЛНР открыли гумкоридор для эвакуации мирных граждан с территории завода «Азот» в Северодонецке.