Казань, , 12:27 — REGNUM В Татарии за последние сутки подтвердили 90 новых случаев заражения коронавирусом, накануне заболели 93 человека. Как сообщает 15 июня общероссийский оперативный штаб, в стационары РТ с ковидом госпитализировали за прошлый день 54 пациента.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в регионе зарегистрировано 151 644 случая заражения коронавирусом, выздоровели 147 146 пациентов, скончались 1995 человек. За сутки выписаны 249 пациентов, умерших нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, правительство Специального административного района Гонконг в Китае заявило, что вирус COVID-19 продолжает обнаруживаться в образцах сточных вод из разных районов Гонконга, что указывает на то, что в этих районах могут быть скрытые случаи заболевания.

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