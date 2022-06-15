Москва, , 12:26 — REGNUM В Совфеде обратили внимание на то, что соблюдать антироссийские санкции намерены и партнеры в евразийской интеграции.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

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«Всегда очень важен контекст, но такие высказывания означают что соблюдать западные санкции будут и наши партнеры по евразийской интеграции», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

В этой связи вопросы технологического, экономического и финансового суверенитета, очевидно, выходят на первый план и это стратегия должна служить гарантией конституционных прав российских граждан во всех сферах, подчеркнул парламентарий.

Казахстан будет соблюдать введенные против России санкции, заявил в интервью Euractiv помощник президента Тимур Сулейменов.

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